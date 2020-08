China warnt USA wegen Besuchs in Taiwan vor "Spiel mit dem Feuer"

Peking sei gegen jeden offiziellen Austausch zwischen den USA und Taiwan, "egal unter welchem Vorwand", sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch. An die Adresse der Führung in Taiwan gerichtet sagte er, das Streben nach Unabhängigkeit sei "eine Sackgasse". Am letzten Tag seines dreitägigen Besuches auf der Insel vor der chinesischen Küste besuchte Azar einen Schrein zu Ehren des verstorbenen Ex-Präsidenten Taiwans, Lee Teng Hui, der vergangenen Monat im Alter von 97 Jahren gestorben war. Azar lobte dessen Rolle beim Übergang Taiwans zur Demokratie.

Peking betrachtet die südlich vom chinesischen Festland gelegene Insel Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit der Volksrepublik vereinigt werden soll - notfalls auch mit militärischer Gewalt. Azar ist nach Angaben der US-Regierung der höchstrangige Vertreter der USA, der seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Washington und Peking im Jahr 1979 die Regierung von Taiwan besucht.