China–USA: Ein Konflikt mit Potenzial zur Eskalation

Der Abschuss des chinesischen Spionageballons vor der Küste South Carolinas erfolgte in einer Phase, in der sich die Beziehungen zwischen den USA und China deutlich abgekühlt hatten. Wenige Stunden nach dem Abschuss griff US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zum "roten Telefon". Doch am anderen Ende in Peking nahm niemand ab. Sein Kollege Wei Fenghe lehnte es ab, den für Krisen eingerichteten Kommunikationskanal zu nutzen.