China und USA rüsten zum Krieg um Taiwan

Nach dem Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA haben sich die Spannungen mit China deutlich verschärft. Die chinesische Volksbefreiungsarmee hielt von Samstag bis Montag Großmanöver in der Nähe Taiwans ab, wobei auch "Präzisionsschläge" und andere Angriffe auf ausgewählte Ziele in der demokratischen Inselrepublik geübt wurden. Flugzeuge und Kriegsschiffe überquerten zu Dutzenden die Mittellinie der Taiwanstraße.

Das taiwanische Verteidigungsministerium bestätigte, dass binnen 24 Stunden vier chinesische Kampfjets des Typs J-15 in den Pufferbereich außerhalb des taiwanischen Luftraums eingedrungen waren. Doch auch die USA zeigten militärische Stärke: US-Präsident Joe Biden hatte in der Vergangenheit mehrfach festgestellt, dass die Vereinigten Staaten der Insel auch militärisch zur Seite stehen würden. Am Wochenende lenkten die USA jedenfalls das Kriegsschiff USS Milius in die Nähe eines von China beanspruchten Riffs im südchinesischen Meer. Mit Sorge verfolgt auch Japan die wachsenden Spannungen: Die Regierung in Tokio entsandte ebenfalls mehrere Kampfjets in die Krisenregion. In Europa herrscht Alarmstimmung, denn ein Krieg zwischen den USA und China hätte dramatische Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Frankreichs Präsident Macron mahnte, dass Europa eine eigene Strategie verfolgen müsse.

Außenpolitik

