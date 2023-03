China und Russland stärken ihre Beziehungen

Drei Tage lang will Xi Gespräche führen, um den gemeinsamen Beziehungen "neuen Schwung" zu verleihen.

Dem "lieben Freund Putin" stärkte der chinesische Machthaber betont auffällig den Rücken. "Wir sind Partner in einer umfassenden strategischen Zusammenarbeit", sagte der chinesische Staatschef. China sei bereit, an der Seite Russlands eine Weltordnung auf der Basis des Völkerrechtes zu verteidigen.

Für Kremlchef Wladimir Putin kommt der Besuch aus Peking äußerst gelegen, weil er so zeigen kann, dass er trotz des Ukraine-Kriegs international nicht isoliert sei. China hat Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht verurteilt und setzt sich auch bei dem Staatsbesuch offiziell für neue Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew ein. Viele westliche Staats- und Regierungschefs halten einen von China vorgelegten Friedensplan jedoch für wenig glaubwürdig.

Während Xis dreitägigem Staatsbesuch stand am Montag das Vieraugengespräch mit Kreml-Chef Putin auf dem Programm. Am Dienstag sind offizielle Verhandlungen geplant. Es ist der erste Besuch Xis in Russland seit vier Jahren. Es ist auch der erste Besuch, seit gegen Putin ein internationaler Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine ergangen ist.

