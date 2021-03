China strotzt vor Selbstvertrauen und gibt politisch und wirtschaftlich Vollgas

Stimmt das Parlament Regierungsvorhaben zu? Diese Frage stellt sich in China nicht. Der jährlich nur einmal – dafür gleich eine Woche lang – tagende Volkskongress mit seinen rund 3000 Delegierten nickt alles ab, was Staatschef Xi Jinping und seine Kommunistische Partei vorgeben. Dennoch blickt die Welt gespannt auf die Tagung in der Großen Halle des Volkes in Peking.