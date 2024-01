China setzt den Iran unter Druck

Auch China macht nun Druck auf den Iran, die Angriffe der Huthi-Miliz im Roten Meer einzudämmen. Das Regime in Peking drohte damit, dass sich jegliche Störungen seiner Interessen direkt auf die Geschäftsbeziehungen mit Teheran auswirken könnten.

China soll einem Insider zufolge sinngemäß gesagt haben: "Wenn unsere Interessen in irgendeiner Weise verletzt werden, wird sich das auf unsere Geschäfte mit Teheran auswirken. Sagen Sie also den Huthis, sie sollen sich zurückhalten." Peking ist ein bedeutender Lieferant für das iranische Raketen- und Drohnenprogramm und auch der größte Abnehmer iranischen Erdöls.

China wirtschaftlich massiv betroffen

China hatte sich bislang weitgehend aus der Krise im Roten Meer herausgehalten, als die USA und Großbritannien Luftangriffe gegen die Huthis flogen. Und das, obwohl China am härtesten von den Auswirkungen auf den Welthandel betroffen ist. China importiert etwa die Hälfte seines Rohöls aus dem Nahen Osten und mehr in die Europäische Union als die USA. Vor allem die Container-Preise für Transporte von China nach Europa haben sich in den letzten Wochen massiv erhöht und drohen zur Bremse für die Weltwirtschaft zu werden.

Die neue chinesische Ungeduld hat einen einfachen Grund: Ab dem 10. Februar werden chinesische Firmen angesichts der Neujahrsfeierlichkeiten für rund vier Wochen schließen – daher hat Peking ein starkes Interesse daran, dass zuvor die chinesischen Firmen ihre Waren vor allem noch nach Europa exportieren können.

Der Iran wiederum zählt die Huthi zusammen mit der Hamas im Gazastreifen und der Hisbollah im Libanon zu seiner "Achse des Widerstands" gegen Israel und den Gaza-Krieg.

