Die Übungsannahme scheint eindeutig: Die Volksrepublik China testet ihre Schlagkraft für eine Invasion der Inselrepublik Taiwan. Donnerstagfrüh machte Peking das, was es während des Besuchs von Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in Taiwans Hauptstadt Taipeh, am Dienstag angekündigt hatte, und startete die umfangreichsten Militärmanöver rund um die Insel.