China macht gegen Ausländisches in Computern mobil

Binnen drei Jahren sollen demnach alle Behörden ausschließlich mit chinesischen Computern und Programmen arbeiten. 2020 wären damit bei allen Behörden 30 Prozent ihrer Ausstattung so umzubauen, dass nur noch Hardware und Software aus China verwendet wird. 2021 sollen weitere 50 Prozent der technischen Geräte folgen, 2022 die restlichen 20 Prozent.

So will es laut "Financial Times" das Generalbüro des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. "Ambitioniert" nennt die Zeitung das – für Experten die Untertreibung des Jahres. Das Vorgehen spiegelt US-Bemühungen wider, auf den Einsatz chinesischer Ausrüstung wie zum Beispiel des Telekomriesen Huawei zu verzichten.

Die USA unterstellen dem Konzern mögliche Spionage und drängen auch ihre Verbündeten, beispielsweise beim Ausbau des Telekom-Netzes auf den superschnellen 5G-Standard auf Netzwerkausrüstung von Huawei zu verzichten.