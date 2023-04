China lässt die Muskeln spielen

Drei chinesische Kriegsschiffe seien durch die Gewässer um die Insel gefahren, teilte Taiwans Verteidigungsministerium am Freitag mit. Taipeh hatte bereits am Donnerstag drei chinesische Kriegsschiffe und einen Helikopter in der Nähe entdeckt. China verhängte am Freitag zudem Sanktionen unter anderem gegen Taiwans De-facto-Botschafterin in den USA, Hsiao Bi-khim. Ihr wurde die Einreise nach China untersagt.

