China ist verärgert: Neue Sanktionen gegen Taiwan

Die Spannungen zwischen China und Taiwan/USA nehmen zu: Die Führung in Peking hat gegen sieben taiwanesische Beamte wegen ihrer Unterstützung der Unabhängigkeit der Insel Sanktionen verhängt. Zu den betroffenen Personen gehörten unter anderen Hsiao Bi-khim, der De-facto-Botschafter Taiwans in Washington, und Wellington Koo, Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates Taiwans. Ihnen wurde die Einreise nach China, Hongkong und Macau untersagt.

Zuvor waren bereits Taiwans Ministerpräsident Su Tseng-chang, Außenminister Joseph Wu und Parlamentssprecher You Si-kun von China mit ähnlichen Sanktionen belegt worden. China reagierte damit auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi Anfang des Monats in Taiwan, der nach Ansicht der Volksrepublik ein falsches Signal an die Unabhängigkeitsbefürworter Taiwans war.

Mittlerweile hat sich auch Kremlchef Putin in die Taiwan-Debatte eingemischt: Er wirft Washington vor, den Konflikt mit China absichtlich anzuheizen. Er sehe Pelosis Reise nach Taiwan als Teil "einer gezielten, bewussten Strategie", um die Welt "ins Chaos zu stürzen", sagte Putin im TV.