Die Republikaner machten kurzen Prozess mit der Tochter des Ex-Vizepräsidenten, als sie Mittwochfrüh im Keller des Capitols zusammenkamen. Während Liz Cheney nach dem Sturm des Kongresses am 6. Jänner durch Anhänger Donald Trumps einen ersten Aufstand in der Fraktion niederschlagen konnte, versuchte sie diesmal erst gar nicht, ihre Rolle als "Nummer Drei" in der Fraktion zu verteidigen. Binnen Minuten war sie ihren Job los.