Chef des rumänischen Inlandsgeheimdienstes zurückgetreten

Der Direktor des rumänischen Inlandsgeheimdienstes SRI, Eduard Hellvig, ist am Montag nach gut acht Jahren Amtszeit überraschend zurückgetreten. Er halte diesen Schritt für "eine Geste demokratischer Gesundheit", zumal er in seiner Funktion "ein bedeutendes Volumen an sensiblen Informationen" bekommen habe, sagte Hellvig vor laufenden TV-Kameras. Das Mandat eines SRI-Direktors ist derzeit nicht zeitlich begrenzt.

Beobachter in Bukarest vermuten, dass Hellvigs Schritt mit den im nächsten Jahr stattfindenden Präsidenten- und Parlamentswahlen zusammenhängen könnte. Vor Beginn seiner Position bei SRI 2015 war Hellvig führender Politiker der heute mitregierenden bürgerlichen Partei PNL. Dabei war er Abgeordneter des rumänischen Parlaments, des EU-Parlaments und Minister. Mutmaßungen zufolge könnte der 48-Jährige nun in die Politik zurückkehren. Er hatte sich in der Vergangenheit immer wieder dafür ausgesprochen, dass die Amtszeit eines SRI-Chefs gesetzlich zeitlich begrenzt wird.

Hellvig sagte, er habe seinen Rücktritt vorher mit Staatspräsident Klaus Johannis (Iohannis) abgesprochen. Johannis beendet 2024 sein Mandat als Staatschef und darf nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren. Der SRI-Direktor wird vom Parlament auf Vorschlag des Staatspräsidenten ernannt.

