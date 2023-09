Charles ruft Frankreich zum gemeinsamen Kampf gegen Klimawandel auf

Charles III. am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Frankreich

"Lassen Sie uns die 'Entente Cordiale' erneuern und zu einer 'Entente für die Nachhaltigkeit' machen, um die Klimakrise und die Bedrohung der Artenvielfalt gemeinsam anzugehen", sagte Charles III. in einer Rede im französischen Senat am Donnerstag in Paris, dem zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Frankreich.

"Ich verspreche, in meiner Amtszeit als König alles dafür zu tun, die unersetzliche Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich zu stärken und lade Sie ein, dies ebenfalls zu tun", sagte der König vor den Abgeordneten. Es war das erste Mal, dass ein britisches Staatsoberhaupt in der zweiten Kammer des französischen Parlaments sprach. Charles III. trug seine Rede teils auf Englisch und teils auf Französisch vor, das Rednerpult war mit britischen, französischen und EU-Flaggen geschmückt.

Stemmen uns "gegen militärische Aggression"

"Wir stehen gemeinsam in entschlossener Solidarität an der Seite des ukrainischen Volkes", betonte Charles III. weiter. "So wie wir uns gegen militärische Aggression stemmen, so müssen wir uns auch gemeinsam dafür einsetzen, die Welt vor der größten Herausforderung überhaupt zu bewahren, der globalen Erwärmung, dem Klimawandel und der katastrophalen Zerstörung der Natur", betonte er.

Bei der "Entente Cordiale" (deutsch: herzliches Einverständnis) handelt es sich um ein 1904 geschlossenes Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich, das damals die Einflussgebiete beider Staaten in Afrika regelte.

Königin Camilla besuchte unterdessen mit Brigitte Macron, der Ehefrau von Präsident Emmanuel Macron, die französische Nationalbibliothek, um dort einen neuen französisch-britischen Literaturpreise auszuloben.

Das Königspaar wollte anschließend im Pariser Vorort Saint-Denis die Kathedrale besichtigen und mit jungen Menschen zusammentreffen. Am Nachmittag stand ein Besuch des Pariser Blumenmarktes auf dem Programm, der nach Charles' Mutter, Königin Elizabeth II., benannt wurde. Zudem wollte das Königspaar auf dem Vorplatz der Pariser Kathedrale Notre-Dame mit Handwerkern sprechen, die am Wiederaufbau nach dem verheerenden Brand 2019 beteiligt sind.

Am Vorabend hatten Charles III. und Camilla an einem prunkvollen Staatsbankett im Spiegelsaal von Schloss Versailles teilgenommen. Macron nannte den Besuch des britischen Monarchen eine "Hommage an unsere Vergangenheit" und "Garantie für die Zukunft". Charles III. betonte, es sei die Aufgabe aller, "unsere Freundschaft neu zu beleben, um sicherzustellen, dass sie für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewappnet ist".

