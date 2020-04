Chaotischer "Lockdown", aber Minister muss bleiben

"Mögen mir mein Land, das ich niemals verletzen wollte, und unser Präsident, dem ich mein ganzes Leben lang treu ergeben sein werde, verzeihen." Mit diesen Worten gab der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Sonntag seinen Rücktritt bekannt, doch Präsident Recep Tayyip Erdogan akzeptierte die Demissionierung nicht. Soylu hatte am Freitag überfallsartig einen zweitägigen "Lock-down" in 31 Städten angeordnet, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Unmittelbar nach der plötzlichen Ankündigung waren in der Hauptstadt Ankara, in der Millionenstadt Istanbul, in Izmir und vielen weiteren Städten tausende Menschen auf die Straßen geströmt, um letzte Besorgungen zu erledigen. Da half es auch nichts, dass Soylu dazu aufrief, Ruhe zu bewahren. Ungeachtet heftiger Kritik durch die Opposition und seiner Rücktrittsankündigung bleibt der 50-Jährige weiter im Amt.

Erdogan hat unterdessen für das kommende Wochenende eine weitere Ausgangssperre in 31 Städten und Provinzen verkündet. Das neue 48-stündige Ausgehverbot starte am Freitag um Mitternacht. Wegen des Virus müssten sich Menschen in der Türkei laut Erdogan vorerst jedes Wochenende auf Ausgangssperren einstellen.

