CDU: Jetzt entscheiden die Mitglieder

"Jetzt schlägt die Stunde der Mitglieder", sagte Generalsekretär Paul Ziemiak. Denn erstmals in ihrer Geschichte macht die CDU die Wahl ihres künftigen Vorsitzenden von einer Mitgliederbefragung abhängig. Offiziell gewählt wird der neue Parteichef auf einem Parteitag am 21. und 22. Jänner.

Rund fünf Wochen nach der schweren Niederlage bei der deutschen Bundestagswahl hat die CDU-Führung gestern die personelle Neuaufstellung in die Wege geleitet. In einer Sondersitzung einigte man sich darauf, den Nachfolger von Armin Laschet von der breiten Basis bestimmen zu lassen.

Damit steht auch der Zeitplan fest: Von 6. bis 17. November läuft die Nominierungsphase, in der die Kandidaten benannt werden. Anschließend folgt von 18. November bis 2. Dezember die Vorstellungsphase. Bis Anfang Dezember werden dann die Wahlzettel an die etwa 400.000 CDU-Mitglieder versendet. Ab 3./4. Dezember läuft die Abstimmung – entweder über eine Online-Abstimmung oder per Briefwahl. Am 17. Dezember wird das Ergebnis verkündet. Wenn niemand die absolute Mehrheit erhält, gibt es bis 14. Jänner eine Stichwahl.

Die personelle Neuaufstellung wird sich damit deutlich länger hinziehen, als sich das viele in der Partei wünschen. Mehrere CDU-Politiker hatten den Wunsch geäußert, die Führungsfrage noch in diesem Jahr zu klären. Dafür war nach Einschätzung der Parteizentrale allerdings die Zeit zu knapp.

Bisher hat noch kein führender CDU-Politiker eine Kandidatur angemeldet. Ambitionen auf den CDU-Parteivorsitz werden insbesondere dem früheren Unions-Fraktionschef Friedrich Merz, dem Außenpolitiker Norbert Röttgen und dem geschäftsführenden Gesundheitsminister Jens Spahn nachgesagt. Auch der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann und Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sind im Gespräch. Die stellvertretende Parteivorsitzende Julia Klöckner sieht die Mitgliederbefragung als Chance. Die CDU sei auf dem Weg, sich als "moderne Partei" und "Basispartei" zu profilieren. Nach 16 Jahren Regierung sei klar, "es gibt jetzt eine Zäsur".