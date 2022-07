"Bußreise": Papst entschuldigt sich bei Indigenen

Zu seiner 37. Auslandsreise brach Papst Franziskus gestern früh auf. Sie führte das katholische Kirchenoberhaupt und 80 Journalisten nach Edmonton, der Hauptstadt der westkanadischen Provinz Alberta. Im Mittelpunkt der sechstägigen Reise unter dem Motto "Gemeinsam gehen" stehen Treffen mit den Ureinwohnern des Landes und die Bitte Franziskus’ um Vergebung für Missbrauch und Gewalt, die Bedienstete der katholischen Kirche in Internaten an indigenen Kindern begingen.

Vor etwas mehr als einem Jahr schockierte der Fund Hunderter Überreste von Kindern in der Nähe der Internate die Welt. In den Einrichtungen wurden im 19. und 20. Jahrhundert indigene Kinder ihrer Kultur beraubt, misshandelt und auch missbraucht. Für die Beteiligung der Kirche, die eine Vielzahl dieser Internate im Auftrag des Staates betrieb, forderten Indigene und der kanadische Premier Justin Trudeau eine päpstliche Entschuldigung auf kanadischem Boden. Bereits im März hatte der Papst beim Besuch mehrerer indigener Delegationen in Rom um Vergebung gebeten. Den nunmehrigen Besuch in Kanada nannte er "eine Bußreise". Er reise, um besonders die indigenen Völker zu umarmen, sagte Franziskus. "Ich drücke ihnen allen meinen Schmerz aus für das Leid, das sie erlitten haben", so Franziskus. Er hoffe, dass er die Versöhnung vorantreiben könne.

Der 85 Jahre alte Argentinier will neben Edmonton auch Québec im überwiegend französischsprachigen Teil des Landes besuchen und komme auch an weiter entfernte Orte wie Iqaluit am Nordpolarmeer, um "die indigenen Gemeinschaften dort zu besuchen, wo sie leben", sagte der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. "Es ist unmöglich, allen Einladungen zu folgen und alle Orte zu besuchen, aber der Heilige Vater ist sicherlich von dem Wunsch bewegt, seine konkrete Nähe zu zeigen."

Reise in die Ukraine offen

Während des zehnstündigen Fluges von Rom nach Edmonton beantwortete Franziskus die Fragen der mitgereisten Journalisten. Unter anderem, ob er sich eine Reise in die Ukraine vorstellen könne. Derlei Reisepläne bestätigte der Papst weiterhin nicht. Den Wunsch dazu hatte er zuvor allerdings mehrfach geäußert.

Auf die Frage, ob er den angebotenen Rücktritt des Kölner Erzbischofs Kardinals Rainer Maria Woelki annehmen werde, sagte der Papst: "Schauen wir mal. So eine Entscheidung trifft man nicht unter Druck." Die Situation sei auch wegen der finanziellen Lage des Bistums "turbulent", erklärte Papst Franziskus. Der Kölner Erzbischof Woelki hatte 2020 eine Krise im größten deutschen Bistum ausgelöst, als er entschieden hatte, ein Gutachten zum Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Missbrauchsvorwürfen nicht zu veröffentlichen. Nach einer Auszeit kehrte Woelki im März ins Erzbistum zurück.