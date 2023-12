Burundis Präsident will Homosexuelle steinigen lassen

"Ich persönlich denke, wenn wir solche Menschen in Burundi sehen, sollten wir sie in ein Stadion stecken und steinigen", sagte der Staatschef des ostafrikanischen Landes am Freitag bei einer im Fernsehen übertragenen öffentlichen Veranstaltung. "Es wäre keine Sünde für diejenigen, die das tun", fügte er hinzu.

Ndayishimiye ergänzte, im Ausland lebende Homosexuelle aus Burundi sollten "nicht zurückkehren". Er kritisierte zudem westliche Länder, die andere Staaten unter der Androhung des Verlusts von Hilfsgeldern dazu drängten, die Rechte von Homosexuellen zu achten.

Gleichgeschlechtliche Paare werden im christlichen Burundi massiv verfolgt und müssen seit 2009 mit Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren rechnen. Im März dieses Jahres wurden in dem ostafrikanischen Land 24 Personen wegen "homosexueller Praktiken" angeklagt. Präsident Ndayishimiye bezeichnete die gleichgeschlechtliche Ehe als "abscheuliche Praxis". Auch in den meisten anderen ostafrikanischen Ländern ist Homosexualität illegal. Uganda verabschiedete im Mai eines der weltweit strengsten Gesetze gegen Homosexuelle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper