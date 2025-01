Bundestag: AfD will CDU-Anträgen zustimmen

Mit Spannung erwartet wird die heutige Sitzung des deutschen Bundestags: Denn CDU-Chef Friedrich Merz hat nach der Messerattacke von Aschaffenburg zwei Anträge sowie einen Gesetzesentwurf zur Verschärfung der Migrationspolitik angekündigt

In den Anträgen, die die CDU voraussichtlich heute einbringt, wird unter anderem die Abweisung „aller Versuche illegaler Einreise“ gefordert – de facto sollen damit Asylwerber an deutschen Grenzen ohne Prüfung in die Nachbarländer zurückgewiesen werden. Das hätte auch Auswirkungen auf Österreich.

SPD, Grüne: „Tabubruch“

In Deutschland werden die Anträge aber vor allem innenpolitisch genau verfolgt. Denn für eine Mehrheit braucht die CDU nicht nur die Stimmen der FDP und des BSW, sondern auch der AfD. Die gab gestern bekannt, den CDU-Anträgen zustimmen zu wollen.

SPD, Grüne und Linkspartei haben sich gegen die Anträge ausgesprochen – und werfen der CDU einen „Tabubruch“ vor, weil sie für eine Mehrheit AfD-Stimmen in Kauf nimmt. Merz weist das zurück: Die CDU bringe ihre Anträge aus inhaltlicher Überzeugung ein – „unabhängig davon, wer ihnen zustimmt“. Die CDU-Anträge enthalten zudem AfD-kritische Passagen.

Die rechtliche Bindungskraft der Anträge ist gering, anders ist das beim Gesetzesentwurf, den die CDU voraussichtlich am Freitag einbringt und der unter anderem eine Einschränkung des Familiennachzugs vorsieht.

