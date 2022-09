Bundesstaat Florida rüstet sich für Hurrikan "Ian"

Hurrikan "Ian" nimmt auf seinem Weg in Richtung des US-Bundesstaats Florida weiter an Stärke und Zerstörungskraft zu. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 km/h gilt der Wirbelsturm im Golf von Mexiko nun als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie, wie das US-Hurrikanzentrum am Mittwoch mitteilte.