Bundesheer bleibt vorerst in Mali

Das Ende der Trainingsmission der EU für die Streitkräfte in Mali hatte sich schon seit Wochen abgezeichnet. Jetzt ist es offiziell. Die Truppen aus mehreren EU-Staaten werden sich zurückziehen – zumindest vorübergehend. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell sagte zur Begründung, es gebe "keine ausreichenden Garantien" dafür, dass die russische Söldnergruppe Wagner nicht in den Konflikt eingreife.

Die zuletzt beschlossenen Gelder für die Regierung in Mali und das Militär sind laut Borrell eingefroren. Im Dezember hatten die EU-Staaten eine Hilfe für Mali in Höhe von 24 Millionen Euro über 30 Monate auf den Weg gebracht.

Ungeachtet dieser Entwicklung werden die 72 an der Mission EUTM teilnehmenden österreichischen Soldaten vorerst "in gewohnter Stärke im Einsatzraum verbleiben" – jedenfalls bis die Entwicklung eines neuen "Missionsprofils" abgeschlossen sei, sagte gestern Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP). Österreich stellt derzeit mit Brigadier Christian Riener – der Niederösterreicher war von 2014 bis 2018 Kommandant der 4. Panzergrenadierbrigade mit Sitz in Hörsching – den Chef dieser Trainingsmission. An dieser beteiligen sich 26 Nationen.

Die Ausbildung der malischen Streitkräfte war schon seit Wochen zurückgefahren worden. Wie und in welcher Form das Engagement der EU in Mali künftig stattfinden soll, werde derzeit verhandelt, heißt es. Die Beratungen sowie Vermittlungen demokratischer und moralischer Werte liefen weiter. "Wesentlicher erscheint es, die Präsenz der Europäischen Union in der Sahelzone in der einen oder anderen Form aufrechtzuerhalten, um die Voraussetzungen künftiger Stabilisierungsmaßnahmen zu erhalten", sagte Generalstabschef General Robert Brieger.