Bürgermeister von Györ tritt nach Sex-Skandal ab

Das gab er in einem offenen Brief an die Bürger seiner Stadt Györ bekannt, wie die Nachrichtenagentur MTI gestern meldete. Der Rücktritt soll morgen erfolgen.

Ein anonymer Internet-Blog hatte kurz vor der Kommunalwahl am 13. Oktober Fotos und Videos veröffentlicht, auf denen der Politiker der rechtskonservativen Regierungspartei Fidesz und Olympiasieger im Turnen bei einer Orgie mit Prostituierten auf einer Luxusjacht vor Kroatien zu sehen war. Der Blog, dessen Urheber bis heute nicht bekannt sind, warf Borkai und seinem Umfeld zudem massive Korruption vor.

Der Skandal wurde für das vergleichsweise schlechte Abschneiden von Fidesz, der Partei von Premier Viktor Orbán, bei den Kommunalwahlen verantwortlich gemacht. Borkai, der seit 13 Jahren Györ regierte und als populär galt, wurde zwar wiedergewählt, allerdings nur knapp. Unmittelbar nach der Wahl trat er aus der Fidesz-Partei aus, nahm aber zunächst das Bürgermeisteramt an.