Europäer und Amerikaner waren davon überzeugt, dass sie den Kriegsherrn im Kreml mit Sanktionen einbremsen können. Doch das funktioniert nicht. Jedenfalls nicht so schnell, wie viele gehofft hatten. Dass dem so ist, liegt nicht zuletzt an den nationalstaatlichen Interessen und dem persönlichen Ego zweier Staats- und Regierungschefs. Der eine, Viktor Orban, Premier Ungarns, bremst permanent die Einigkeit der EU aus.