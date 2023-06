Brüsseler Syrien-Konferenz sammelt Hilfszusagen in Milliardenhöhe

Von den Zuschüssen sind 4,6 Milliarden Euro für dieses Jahr vorgesehen, wie EU-Kommissar Janez Lenarcic am Donnerstagabend nach einer Geberkonferenz in Brüssel ankündigte. Eine weitere Milliarde Euro ist demnach für die Zeit danach bestimmt.

Deutschland sagte 1,05 Milliarden Euro zu. "Es wäre ein fataler Fehler, die Syrienkrise jetzt zu vergessen", erklärte die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD). Die "zerstörerische Mischung aus Bürgerkrieg, Massenflucht, Dürrekatastrophe und Erdbeben" habe "katastrophale Folgen", heiß es weiter. Die Europäische Union sagte ihrerseits weitere Hilfsgelder in Höhe von 560 Millionen Euro bei dem Treffen zu.

Es sei wichtig, so zu investieren, dass die Betroffenen sich selbst helfen könnten, gab Schulze an. "Mit unserer Zusage finanzieren wir zum Beispiel die Reparatur von Trinkwasserleitungen, statt Trinkwasser in Kanistern zu liefern", fuhr sie fort. "Wir unterstützen Landwirte beim Anbau von Getreide, damit sie keine Lebensmittelhilfe mehr brauchen." Auch investiere Deutschland etwa in Schulen für Kinder in Flüchtlingslagern.

Die bei der zum siebenten Mal stattfindenden Konferenz zugesagten Gelder aus Deutschland kommen den Angaben nach aus dem Entwicklungsministerium und dem Auswärtigen Amt.

In vergangenen Jahren wenig Fortschritte

"Unglücklicherweise gab es in den vergangenen Jahren wenig Fortschritte, sehr wenig Fortschritte, hin zu einer Lösung des Syrienkonflikts", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bei der Konferenz, als er die Hilfszusage der EU verkündete. Er unterstrich, dass die Gelder für die syrische Bevölkerung bestimmt seien - nicht für die von Machthaber Bashar al-Assad geführte Regierung in Damaskus. Die EU hatte in diesem Jahr bereits im März bei einer separaten Konferenz im Nachgang des katastrophalen Erdbebens in der Türkei und Syrien 950 Millionen Euro für die syrische Bevölkerung zugesagt.

In dem 2011 nach der Niederschlagung von Protesten einsetzenden Konflikt in Syrien wurden bis heute mehr als 500.000 Menschen getötet. Nach Angaben der UNO wurden mehr als zwölf Millionen Syrer vertrieben, die meisten innerhalb der Landesgrenzen. 5,4 Millionen Menschen leben als Flüchtlinge in den Nachbarländern. Das verheerende Erdbeben Anfang Februar traf Syrien zusätzlich schwer.

Assad hatte sich mit russischer und iranischer Unterstützung an der Macht gehalten. Vormals international geächtet, war die Wiederaufnahme Assads in die Arabische Liga im Mai ein großer symbolischer Erfolg für den Machthaber in Damaskus.

Die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Bundestag warnte, die "dringend notwendigen" Gelder dürften nicht in die falschen Hände geraten. "Die Vorwürfe, dass sich das Assad-Regime an Hilfslieferungen bereichert, während mehr als 11 Millionen Syrerinnen und Syrer unter akuter Ernährungsunsicherheit leiden, sind ungeheuerlich und müssen aufgeklärt werden", erklärte Renata Alt (FDP).

