Die Lage in Nordirland spitzt sich wieder zu. In der vergangenen Woche kam es in Belfast an zwei Tagen zu Krawallen zwischen pro-britischen Loyalisten und der Polizei. Und am Sonntag kaperten vier vermummte Männer einen Bus in Newtonabbey, einem Vorort im Norden von Belfast. Sie befahlen den Passagieren und dem Busfahrer auszusteigen und setzten dann den Bus in Brand. Es war der vierte Vorfall dieser Art heuer.