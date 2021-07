Hehre Klimaschutzziele sind das eine, die gesetzliche Verpflichtung zum Handeln ist etwas anderes. Morgen wird es ernst mit dem Green Deal, den EU-Kommissionschefin von der Leyen vor zwei Jahren versprochen hat. Kommissionsvize Timmermans will Vorschläge präsentieren, wie sich Europas Wirtschaft von Kohle, Öl und Gas verabschieden und sich klimaneutral umstellen kann – zu Land, zu Wasser und in der Luft. "Fit for 55" heißt das Vorhaben.