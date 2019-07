Brüssel bleibt unbeeindruckt von den Londoner Drohkulissen

Höflich-distanzierte Gratulationen zum neuen Amt, aber keine Zugeständnisse beim Brexit. So haben die Mächtigen der EU Boris Johnson als Premierminister von Großbritannien begrüßt. Schließlich ist er noch einer von ihnen: Er sitzt im Rat der Staats- und Regierungschefs, solange das Vereinigte Königreich in der EU ist – bis 31. Oktober.

Die übrigen 27 Staaten haben Großbritannien bereits zwei Mal einen Brexit-Aufschub gewährt. Doch mit Johnson ist man einem ungeregelten Brexit näher als zuvor. Johnson wird nicht müde, diesen an die Wand zu malen: Der Brexit finde am 31. Oktober statt – "mit oder ohne Deal". Er will offenbar in den Unionsstaaten die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen eines harten Brexits so sehr schüren, dass diese doch einer Änderung des Austrittsvertrags zustimmen. Doch alles deutet darauf hin, dass die EU-27 hart bleiben. Chefunterhändler Michel Barnier hat Nachverhandlungen ausgeschlossen. Das Einzige, was Johnson erwarten darf: Änderungen bei der Erklärung über die künftigen Beziehungen.

Warum spielt die Union auf hart? Erstens, weil sie sich auf einen harten Brexit besser vorbereitet fühlt als Großbritannien. Seit Monaten liegen Notfallpläne für alle Bereiche in der Schublade. Zweitens, weil die verbleibenden EU-Staaten ihren Binnenmarkt schützen wollen: Deshalb soll Großbritannien keine Extrawürste erhalten.

Knackpunkt Grenze zu Irland

Drittens: Man ist Irland im Wort. Im Austrittsvertrag ist eine Notfallregelung vorgesehen, die verhindern soll, dass es zu Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitgliedsland kommt. Großbritannien soll deshalb bis zur Lösung der Grenzfrage in der Zollunion bleiben.

Für Johnson ein Eingriff in die britische Souveränität. Er will den "Backstop" wegverhandeln. Irland ist und bleibt die Schlüsselfrage. Verlässt Großbritannien am 31. Oktober tatsächlich ohne Vertrag die Union, wird auch die darin verankerte Garantieklausel für die Grenze hinfällig. Es müsste Kontrollen und Grenzbalken geben.

Johnson hofft offenbar, diese Aussicht könnte Irland zum Nachgeben bewegen. Wenn Irland um eine Vertragsänderung ersucht, so sein Kalkül, würden die anderen 26 Staaten dem zustimmen. Doch Irlands Ministerpräsident Leo Varadkar hat erklärt, hart zu bleiben: "Für mich ist kein Backstop in Wirklichkeit dasselbe wie ein No Deal, denn der Backstop ist eine rechtsverbindliche Garantie."

