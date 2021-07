Bruch zwischen Conte und Grillo: Italiens Fünf Sternen droht Spaltung

Vier Monate nachdem er den früheren Ministerpräsidenten zum künftigen Parteichef berufen hatte, warf Grillo Conte jetzt de facto aus der Gruppierung hinaus. Dieser Beschluss entzweit die stärkste Gruppierung im Koalitionsbündnis von Premier Mario Draghi.

"Conte hat weder eine politische Vision noch Managementfähigkeiten. Er hat keine organisatorische Erfahrung und auch nicht die Fähigkeit zur Innovation", kritisierte Grillo den Ex-Premier, der seit vier Monaten an einem Statut zur Neugründung der Bewegung feilt. Grillo, der in der Fünf-Sterne-Bewegung die Funktion des "Garanten" und des politischen Strategen innehat, wehrt sich gegen Pläne Contes, in der neuen Gruppierung seine Kompetenzen zu beschneiden. Conte warf daraufhin Grillo vor, sich tyrannisch zu verhalten.

Der 56-jährige Jurist Conte wollte die von Grillo 2009 als Anti-System-Bewegung gegründeten "Cinque Stelle" in eine etablierte Gruppierung mit einem Statut, Organen und mit einem Parteichef - ihm selbst - umwandeln. Grillo wollte er dagegen zur Galionsfigur ohne besondere Kompetenzen zurückstufen. Contes Plan scheiterte jedoch an Grillos vehementem Widerstand. In einem am Dienstag veröffentlichten Posting sparte der Komiker aus Genua nicht mit persönlichen Attacken gegen den Ex-Premier, der von Juni 2018 bis vergangenen Februar zwei Regierungen mit der Unterstützung der Cinque Stelle geführt hatte. Conte sei unfähig, eine Partei zu führen, argumentierte Grillo.

Conte reagierte beleidigt. "Grillos Worte sind nicht nur für mich eine Enttäuschung, sie sind meiner Meinung nach eine Kränkung für die ganze Fünf-Sterne-Bewegung, die ich schätze, denn sie besteht aus Menschen, die an bestimmte Ideale glauben", so Conte laut Medienangaben vom Mittwoch. Sein Erneuerungsprojekt für die "Cinque Stelle" werde jedoch nicht am Widerstand einer einzigen Person scheitern. Er genieße die Unterstützung vieler Persönlichkeiten der Fünf-Sterne-Bewegung.

Grillo rief eine Online-Konsultation zur Ernennung eines Führungsgremiums aus, das die Strategie der Gruppierung bis zu den Parlamentswahlen 2023 entwickeln soll. Die Abstimmung soll auf der Plattform Rousseau stattfinden, mit dessen Betreiber, dem Informatik-Unternehmer Davide Casaleggio, sich Conte zerstritten hatte. Dieser Aufruf entzweit die Bewegung. Denn Anhänger Contes fordern, dass nicht über ein neues Führungsgremium, sondern über das von Conte entwickelte Statut abgestimmt werde.

Kritisch gegenüber Grillo zeigte sich die Turiner Bürgermeisterin Chiara Appendino, eine Spitzenpolitikerin der Bewegung. "Ich bin sehr verbittert. Ich kann nur sagen, dass wir eine große Chance verloren haben. Conte könnte die richtige Person für eine Neugründung der Bewegung sein", klagte Appendino.

Angesichts der politischen Turbulenzen unter den "Grillini" stellt sich die Frage nach der Stabilität des Kabinetts von Premier Draghi, sollte die stärkste Regierungspartei zerbröckeln. Der sozialdemokratische Koalitionspartner der Fünf Sterne, die Demokratische Partei (PD), zeigte sich wegen der Auswirkungen der politischen Krise in der Grillo-Bewegung auf die Stabilität des Kabinetts Draghi besorgt. "Jetzt ist der Moment, sich zu vereinen, nicht zu spalten", betonte Sozialdemokraten-Chef Enrico Letta. "Niemand rüttelt an der Koalition", kam prompt die Reaktion aus Fünf-Sterne-Kreisen.