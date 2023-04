Britischer Vize-Premierminister Dominic Raab tritt zurück

Gegen den Vize-Premier war eine unabhängige Untersuchung zu Vorwürfen über sein Verhalten eingeleitet worden. Mitarbeiter hatten Raab Mobbing vorgeworfen. Wie der "Guardian" berichtete, soll während Raabs erster Amtszeit als Justizminister von September 2021 bis September 2022 in dessen Ministerium ein "Klima der Angst" geherrscht haben. Der Ressortchef sei "manipulativ" und "aggressiv".

In einem Brief, den er auf Twitter postete, nannte Raab die Untersuchung einen "gefährlichen Präzedenzfall". Bis auf zwei Fälle seien alle Vorwürfe gegen ihn ausgeräumt worden. Die Untersuchung habe den Maßstab dafür, was bereits als Mobbing gelte, viel zu niedrig angesetzt. Er bleibe jedoch weiterhin ein Unterstützer der Regierung von Rishi Sunak.

