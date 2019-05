Britische Medien: Gerüchte über May-Rücktritt in der Nacht

Der Politik-Chefredakteur von Sky, Jon Craig, und sein Kollege von der Zeitung "Daily Mail", Jason Groves, setzten entsprechende Nachrichten auf Twitter ab.

Very senior MP tells me the word from the Cabinet corridor in the HoC is that the PM will resign tonight, Andrea Leadsom is poised to resign to launch a leadership bid, others may also resign & David Lidington will take over as acting PM. Unconfirmed! — Jon Craig (@joncraig) 22. Mai 2019

Rumours - unconfirmed, but also not denied - that the PM is planning a statement from Downing Street tonight — Jason Groves (@JasonGroves1) 22. Mai 2019

Craig erklärte auf dem Kurznachrichtendienst unter Berufung auf einen hochrangigen Abgeordneten, May werde noch in der Nacht ihren Rückzug bekanntgeben. Allerdings seien diese Angaben nicht bestätigt. Groves, schrieb von Gerüchten, dass May in der Nacht eine Erklärung an ihrem Amtssitz in der Downing Street abgeben wolle. Auch diese Angaben seien nicht bestätigt, jedoch auch nicht dementiert worden.

Die Zeitung "Times" und der Sender BBC berichteten, dass Innenminister Sajid Javid sich mit May treffen wolle. Er gilt als Schwergewicht im Kabinett. "Die Lage wird sehr ernst", schrieb die BBC-Journalisten Laura Kuenssberg auf Twitter. Später ergänzte sie, Außenminister Jeremy Hunt habe um ein Treffen mit May unter vier Augen gebeten.

Jeremy Hunt has also requested a private meeting with the PM — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 22. Mai 2019

Das Britische Pfund erholte sich nach dem Sky-Bericht etwas von den vorherigen Verlusten zum Dollar. Experten zufolge kamen am Markt wohl Hoffnungen auf, ein neuer Regierungschef könne den Stillstand beim Brexit überwinden. Mays jüngster Vorschlag zum weiteren Vorgehen war zuvor auf Ablehnung gestoßen.

