Britische Asylpolitik ist für Prinz Charles "entsetzlich"

Der britische Thronfolger geriet am Sonntag in die Schlagzeilen. "Halte dich aus der Politik raus, Charles!", schrieb "Sunday Express". Und "Mail on Sunday" versicherte dem Royal: "Wir werden wegen Ruanda nicht zurückstecken." Prinz Charles hatte sich privat über ein umstrittenes Thema ausgelassen. Er fände die Politik der Regierung, Flüchtlinge in das ostafrikanische Land Ruanda abschieben zu wollen, "entsetzlich".

Das soll der Thronfolger "mehrere Male in Privatgesprächen" gesagt haben, schrieb die "Times". Charles’ Büro dementierte nicht, betonte aber, dass der Thronfolger "politisch neutral bleibt".

Das sehen die Befürworter der britischen Asylpolitik anders. Die "Sunday Times" zitierte gleich vier ungenannt bleibende Mitglieder des Kabinetts, die dem Prinzen nahelegten, mit seiner Meinung lieber nicht hausieren zu gehen. "Das Problem mit Charles ist", wird ein Minister zitiert, "dass er interessant sein will und denkt, dass es die Leute interessiert, was er denkt. Er scheint seine Rolle misszuverstehen."

Ein anderer verglich ihn unvorteilhaft mit seiner Mutter: "Das Genie der Queen ist, dass niemand weiß, was sie denkt." Peter Hunt, langjähriger Hofberichterstatter der BBC, konstatierte: "Charles stieg in eine polarisierende Debatte ein, und das deutlich auf der Seite von Boris Johnsons Gegnern."

Die Bemerkungen des Prinzen wurden bekannt, nachdem der High Court in London es am Freitag abgelehnt hatte, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, um die für morgen geplante Abschiebung zu verhindern. Großbritannien hat mit Ruanda eine Vereinbarung geschlossen, nach der alle illegal in Großbritannien angekommenen Flüchtlinge in das 6500 Kilometer entfernte Land ausgeflogen werden können.

Dieses Vorhaben ist im Land umstritten. Es reagiere auf die Flüchtlingskrise im Ärmelkanal, soll Bootsflüchtlinge abschrecken und das "Geschäftsmodell böser Menschenschmuggler durchbrechen", wie Innenministerin Priti Patel versprach. Oppositionsführer und Labour-Chef Keir Starmer verurteilte dagegen den Ruanda-Plan als unmoralisch, unpraktikabel und vor allem viel zu teuer.

120 Millionen Pfund im Jahr

London zahlt 120 Millionen Pfund im Jahr, damit Ruanda Flüchtlinge übernimmt und ihre Asylverfahren durchführt. Dazu kommen die Kosten für Überführung und Unterbringung. Vor britischen Gerichten sind mehrere Verfahren anhängig, um die Abschiebungen zu verhindern.

Die Einmischung von Prinz Charles hat zu einer Diskussion im Land geführt, ob es für den Thronfolger angemessen ist, sich über heikle politische Themen zu äußern. Er hatte sich in der Vergangenheit schon öfter eingemischt und seine Meinung über verschiedene Themen kundgetan – sei es moderne Architektur, genmanipulierter Mais, alternative Medizin oder die Rolle des Islam.

Als Thronfolger gilt für ihn nicht – wie für die Queen – die Pflicht zur strikten politischen Neutralität. Doch übertreiben darf er es auch nicht.