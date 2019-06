Briten versuchen die Situation im Iran zu entschärfen

Das iranische Staatsfernsehen zeigte am Sonntag auf seiner Internetseite Bilder eines Treffens mit dem iranischen Ex-Außenminister Kamal Kharrazi, der den beim Außenministerium angesiedelten Strategischen Rat für internationale Beziehungen leitet. Die beiden Politiker berieten demnach über bilaterale Beziehungen, die politische Lage in der Region und über das Atomabkommen aus dem Jahr 2015.

Britischer Staatssekretär zu Gesprächen nach Teheran gereist

Nach Angaben der britischen Regierung sollte der für den Nahen Osten zuständige Staatssekretär auch von Vize-Außenminister Abbas Araqchi empfangen werden. Die britische Regierung hatte Murrisons Besuch am Samstag angekündigt, um eine "dringende Deeskalation" im Konflikt zwischen Teheran und Washington anzumahnen.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten am Donnerstag eine US-Aufklärungsdrohne abgeschossen. Teheran erklärte, das unbemannte Fluggerät habe den iranischen Luftraum verletzt. Washington weist diese Darstellung zurück.

US-Präsident Donald Trump hatte zunächst einen militärischen Vergeltungsangriff erwogen, diesen dann aber kurzfristig abgebrochen. Wie US-Medien am Samstag berichteten, wies Trump stattdessen das US-Cyber-Kommando an, zur Vergeltung Cyberattacken gegen den Iran zu starten. Die Cyberangriffe richteten sich demnach gegen iranische Raketenkontrollsysteme und ein Spionagenetzwerk. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump war im Mai 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und hatte eine Politik des "maximalen Drucks" verkündet. Die seitdem verhängten US-Sanktionen treffen die iranische Wirtschaft schwer. Trotz des Vertragsbruchs der USA hielt die Regierung in Teheran zunächst am Atomabkommen fest, kündigte Anfang Mai aber an, gewisse Bestimmungen nicht mehr einzuhalten. Die Lage in der Golfregion ist seither extrem angespannt.

Trump kündigte am Samstag neue "bedeutende" Sanktionen gegen den Iran an. Die zusätzlichen Strafmaßnahmen sollten ab Montag gelten, schrieb Trump im Onlinedienst Twitter, ohne weitere Details zu Art und Umfang zu nennen.

