Briten und Deutsche wollen ein neues Kapitel nach dem Brexit aufschlagen

Im Laufe der 22 Besuche Angela Merkels in Großbritannien in ihren 16 Jahren als Kanzlerin hätten sich viele Dinge geändert. Er sei dankbar dafür, dass zumindest die englische Fußball-Nationalmannschaft nun einmal gegen die deutsche gewonnen habe. Mit diesem kleinen Seitenhieb eröffnete der britische Premier Boris Johnson gestern die Presseerklärung mit der deutschen Kanzlerin. Diese war zuvor vom britischen Regierungschef auf dessen Landsitz Chequers in der Nähe von London empfangen worden.

Was die Fußball-Europameisterschaft anlangt, waren sich die Regierungschefs in einem Punkt uneinig. Angesichts Zehntausender Zuschauer im Londoner Wembley-Stadion sagte Merkel auf Nachfrage, sie sei "sorgenvoll und skeptisch, ob das gut ist und nicht ein bisschen viel". Johnson erwiderte, man werde sich bei der Austragung von Fußballspielen an die wissenschaftlichen Empfehlungen halten. Die UEFA plant, die Halbfinalspiele und das Finale im Wembley-Stadion vor 45.000 bzw. 60.000 Zuschauern auszutragen.

"Mauer der Immunität"

Inzwischen gebe es in Großbritannien durch die Corona-Impfungen eine "Mauer der Immunität", so Johnson. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach Tausende Infektionen mit den EM-Spielen in Zusammenhang stehen sollen.

Über die verlängerte Verhandlungsfrist beim Nordirland-Protokoll zeigte sich die Kanzlerin erfreut. Die um drei Monate erweiterte Frist für eine Einigung mache es möglich, die Differenzen "pragmatisch" beizulegen. Das Protokoll ist der brisanteste Teil des Brexit-Abkommens: Es soll sicherstellen, dass keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland entsteht, indem die Zollgrenze zwischen EU und Vereinigtem Königreich in die Irische See verlegt wird. Zuletzt hatten sich die EU und Großbritannien darauf verständigt, für drei weitere Monate Lebensmittel- und Agrarexporte nach Nordirland zunächst weiter nicht zu kontrollieren.

Johnson zeigte sich überzeugt, dass Großbritannien nach dem Brexit trotz der Spannungen mit der EU seine Beziehung zu Deutschland vertiefen kann. "Mit gutem Willen und Geduld können wir das klären", sagte er über die Konflikte mit der EU über Sonderregeln für Nordirland.

Die Regierungskonsultationen, also Beratungen der Regierungschefs und eines großen Teils ihrer Minister über zentrale Fragen der Beziehungen beider Länder, sollen einmal im Jahr stattfinden. Darüber hinaus sei ein "Freundschaftsoder Kooperationsvertrag geplant, der die gesamte Breite der Beziehungen abbilden soll", sagte Merkel. Damit soll ein neues Kapitel nach dem Brexit aufgeschlagen werden.

Privataudienz bei der Queen

Am Abend wurde Merkel von Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor zu einer Privataudienz empfangen. Sechsmal hat die Kanzlerin die Queen bereits während ihrer Amtszeit getroffen, zuletzt vor kurzem am Rande des britischen G7-Gipfels. Aufregung gab es 2009, als strenge Protokoll-Wächter Merkel kritisierten, weil sie in einem Hosenanzug zum Empfang im Buckingham Palace erschienen war. Damals galt noch ein ungeschriebenes Gesetz, wonach Frauen der Queen im (mindestens) knielangen Rock oder im Kleid gegenübertreten sollen.