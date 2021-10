Briten müssen "Albtraum zu Weihnachten" fürchten

Nur ganz langsam beginnt sich das Treibstoffchaos in Großbritannien wieder zu entspannen. Die britische Regierung hat zwar die Arbeitsgesetze für Ausländer gelockert und 150 Soldaten als Lkw-Fahrer im Einsatz, doch nun droht bereits die nächste Krise: In der Fleischindustrie fehlen Tausende Arbeitskräfte, die früher als billige Hilfskräfte aus Osteuropa kamen. Der Analyst und Einzelhandelsexperte Clive Black warnt daher vor einem "Albtraum zu Weihnachten für Konsumenten": "Es wird in den Supermarktregalen Essen geben, aber die Auswahl wird eingeschränkt sein", sagte er. Die Knappheit an Arbeitskräften habe beispielsweise zur Folge, dass Geflügelzüchter nicht dieselbe Anzahl an Truthähnen liefern könnten. Sogenanntes Partyfood wie die "Pigs in Blankets" (Schweinefleischwürstchen mit Schinkenmantel) dürften in der Festzeit überhaupt völlig fehlen. Der Bauernverband warnt, dass wegen des Metzgermangels in den nächsten Tagen bis zu 150.000 Schweine gekeult werden müssten.

Die Regierung in London fühlt sich jedoch völlig unschuldig. Das Innenministerium wiederholte bloß, andere Länder der Welt hätten aktuell ähnliche Probleme.