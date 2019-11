Brisanter Besuch aus Weißrussland

Der autoritäre weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko wurde gestern von Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfangen. Es handelt sich um seinen ersten offiziellen Besuch in einem EU-Land seit 2016, dem Ende der EU-Sanktionen.

Lukaschenko nützte den umstrittenen Besuch, um seinen autoritären Führungsstil zu verteidigen. "Sie haben völlig recht. Unsere Staatsführung ist unterschiedlich", sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Alexander Van der Bellen. Süffisant fügte er hinzu: "Bevor Sie Bewertungen abgeben, fahren Sie lieber nach Weißrussland. Wir sind ein offenes Land." Bürger aus "etwa 80 Staaten haben visafreie Einreise in dieses autoritäre Belarus".

In Bezug auf die Menschenrechte fragte er: "Was stimmt damit nicht?" Er zeichnete ein Bild, wonach in seinem Land diesbezüglich vieles besser als etwa in Österreich sei. Es gebe in Weißrussland "Recht auf Leben" und "Recht auf Arbeit", also die Garantie, dass jeder Bürger arbeiten kann – auch im Ausland. Zudem erwähnte er das "Recht auf Bildung", die in seinem Land kostenlos sei. "In Österreich auch?" "Wir haben auch ein kostenloses Gesundheitssystem. Nennen Sie mir nur ein einziges EU-Land, das auf derartige Errungenschaften stolz sein kann", so Lukaschenko.

Angesprochen auf die Todesstrafe verwies Lukaschenko auf das Referendum von 1996, mit dem diese Strafmaßnahme eingeführt wurde. Laut Verfassung sei eine Abschaffung deswegen nur mit einem Referendum möglich. "Die EU fordert von uns die Abschaffung und dies ist uns nicht gleichgültig." An der Stimmung der Bevölkerung habe sich nichts geändert, daher lohne sich ein Referendum nicht. Das sei eben Demokratie. Gleichzeitig sprach er die guten Beziehungen der EU zu den USA und China an, obwohl dort ebenfalls die Todesstrafe gilt.

