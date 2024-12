Brieger: „Europa muss bei der Verteidigung mehr tun“

Die Ukraine befindet sich im dritten Kriegswinter. Die Kämpfe sollen derzeit so blutig sein wie zuletzt im Februar 2022. Was erwarten Sie für die kommenden Monate? Die Vorstöße haben sich verlangsamt. Dennoch gelingt es Russland, insbesondere im Donbass, langsam einzelne Dörfer und Geländeabschnitte einzunehmen, also taktische Vorteile zu gewinnen. Ein großer Durchbruch ist nicht absehbar. Es ist zu erwarten, dass sich über den kommenden Winter diese Kämpfe weiter hinziehen unter