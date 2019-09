Brexit zerreißt auch Familienbande: Boris Johnsons Bruder tritt zurück

Kein Tag ohne Paukenschlag im Brexit-Chaos in London. Nach drei Niederlagen im Parlament versetzte gestern auch noch Jo Johnson seinem älteren Bruder und Premierminister einen schweren Schlag. Er legte sein Amt als Staatssekretär und sein Mandat im Unterhaus nieder. "Ich war in den vergangenen Monaten zerrissen zwischen Loyalität zur Familie und dem nationalen Interesse – es ist eine unauflösbare Spannung", schrieb Johnson auf Twitter.

Auch durch diesen Rückschlag will sich der Premierminister nicht von seinem Kurs abbringen lassen. Bereits am Montag will Johnson erneut versuchen, im Parlament die nötige Zweidrittel-Mehrheit für seinen Neuwahlantrag zu bekommen. Die Wahl soll nach Johnsons Vorstellung am 15. Oktober stattfinden. Zwei Tage später will er dann beim EU-Gipfel mit einem Mandat für seinen kompromisslosen Brexit-Kurs erscheinen.

Seinen ersten Antrag auf Neuwahlen hatte das Parlament am Mittwochabend abgewiesen. Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei will einer Neuwahl erst zustimmen, wenn das Gesetz gegen den No-Deal in Kraft getreten ist. Damit wird bis Montag gerechnet, nachdem die Regierung ihren Widerstand gegen ein vom Unterhaus am Mittwochabend verabschiedetes Gesetz, das den harten Brexit verhindern soll, aufgegeben hat.

Bruder Jo Johnson hat genug. Bild: APA/AFP/BEN STANSALL

Neuwahlantrag am Montag

Der Gesetzesentwurf soll jetzt bis heute Abend auch von den Lords im Oberhaus gebilligt und im Anschluss von Queen Elizabeth II. unterzeichnet werden. Allerdings ist noch immer möglich, dass die Lords das Inkrafttreten des Gesetzes durch Dauerreden (Filibuster) zumindest verzögern.

Erhält Johnson kommenden Montag tatsächlich die Zustimmung des Unterhauses für Neuwahlen am 15. Oktober, ist der 27. September der letzte Tag, sich als Wähler registrieren zu lassen. Besonders jüngere Briten wollen diesmal offenbar verstärkt an diesen Wahlen teilnehmen: Die Anträge zur Registrierung von Neuwählern hätten in dieser Woche "dramatisch" zugenommen, berichtete gestern die britische Nachrichtenagentur PA. In dieser Woche seien es im Schnitt bereits mehr als 66.000 Menschen pro Tag gewesen. Die Anträge kämen vor allem von Menschen im Alter von 34 Jahren oder jünger.

Der vom britischen Unterhaus gewünschte Aufschub des Brexit ist aus Sicht der EU-Kommission denkbar, sofern es einen guten Grund dafür gibt. Es liege in der Hand der 27 bleibenden EU-Staaten, über einen etwaigen Antrag einstimmig zu entscheiden, sagte Sprecherin Mina Andreeva in Brüssel. Was ein ausreichender Grund sein könnte, ließ sie offen. Bisher sei die Debatte hypothetisch, weil es keinen Antrag aus London gebe.

