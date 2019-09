Brexit-Machtprobe in London

Großbritannien steuert auf ein neues Brexit-Drama zu. Regierung und Parlament waren gestern, einen Tag vor der Rückkehr der Abgeordneten aus der Sommerpause, auf Kollisionskurs. Premierminister Boris Johnson sagte Gespräche mit 20 Mandataren seiner Konservativen, die den Regierungskurs ablehnen, abrupt ab.

Zudem drohte er den Rebellen mit dem Karriereende: Jeder Tory, der gegen die Regierung stimme, so Johnsons Botschaft, werde aus der Fraktion ausgeschlossen und bei kommenden Wahlen nicht wieder als Kandidat aufgestellt. Das würde etwa bedeuten, dass ein Parteigrande wie Philip Hammond, der vor sechs Wochen noch als Finanzminister diente, aus der Regierungsfraktion geworfen würde und mit ihm gleich eine ganze Reihe weiterer ehemaliger Regierungsmitglieder.

Johnson plant einem Zeitungsbericht zufolge im Fall einer Blockade seiner Pläne im Unterhaus Neuwahlen. Diese sollten noch vor dem EU-Gipfel Mitte Oktober stattfinden, berichtete die "Sun".

Die Gegner eines ungeregelten Austritts wollen nach der Rückkehr des Unterhauses ein Gesetz in die Wege leiten, das einen ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober verhindern soll. Die Regierung hält trotz Kritik an ihrem Vorhaben fest, das Parlament nächste Woche für vier Wochen zu schließen.

Tory-Rebellen drohen

Mehrere Rebellen in der konservativen Partei haben gedroht, mit den Oppositionsparteien zu stimmen. Sie wollen Johnson per Gesetz zwingen, die EU am 31. Oktober nur mit einem Übergangsabkommen zu verlassen oder eine Verlängerung der Mitgliedschaft zu beantragen. Johnson will den Austritt an dem Datum dagegen unbedingt umsetzen, auch ohne Abkommen mit der EU.

