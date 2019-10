Brexit: EU gewährt wohl Aufschub bis Ende Jänner

Das gab ein Insiders aus dem Umfeld des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an. Grundlage für die Einigung sei ein Telefonat Macrons mit dem britischen Premierminister Boris Johnson am Wochenende, hieß es.

Die Wahrscheinlichkeit vorgezogener Wahlen in Großbritannien sei über das Wochenende deutlich gestiegen. Der dritte Aufschub des Brexit werde an Bedingungen geknüpft. Die Vertreter der verbleibenden 27 EU-Staaten wollen sich am Vormittag nach Angaben von Insidern in Brüssel treffen, um eine Einigung über die Verlängerung zu erzielen.

Sollte das britische Parlament den Austrittsvertrag mit der EU ratifizieren, solle allerdings ein früherer Austritt möglich sein, hieß es. Gegenwärtig muss Großbritannien am 31. Oktober - diesen Donnerstag - die EU verlassen. Johnson wurde vom Parlament allerdings gezwungen, eine Verlängerung um drei Monate zu beantragen.

