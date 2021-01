Brexit: Big Ben läutete die neue Ära ein

Für Großbritannien und die EU hat eine neue Ära begonnen: Mit dem Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion wurde der Brexit nun endgültig vollzogen. Um Mitternacht trat ein Post-Brexit-Abkommen in Kraft, das einen harten wirtschaftlichen Bruch zwischen Großbritannien und der EU vermeiden sollte. Wenige Stunden vor Fristablauf hatten sich Spanien und Gibraltar noch darauf geeinigt, einen harten Brexit für Gibraltar zu vermeiden und das Gebiet in den Schengen-Raum aufzunehmen. Mit dieser Grundsatzvereinbarung wurde vermieden, dass die Grenze zwischen Spanien und Gibraltar am Südzipfel der Iberischen Halbinsel zu einer undurchlässigen EU-Außengrenze wird.

Um 23.00 Uhr, also 00.00 Uhr MEZ, läutete der Glockenschlag von Big Ben das neue Kapitel in der Geschichte des Landes ein – nach 47 Jahren als Teil der europäischen Staatengemeinschaft. Am Eurotunnel-Terminal in Calais begannen französische Beamte mit der Umsetzung der neuen Zollformalitäten. Das lange befürchtete Chaos an den Grenzen blieb aus.

In seiner Neujahrsansprache feierte Premierminister Boris Johnson die Entwicklung. Die Trennung sei ein großartiger Moment. "Wir haben die Freiheit in unseren Händen und es liegt an uns, das Beste daraus zu machen", sagte er in einer Videobotschaft.

