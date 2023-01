Brasiliens Ex-Präsident ist zunehmend unerwünscht

Bolsonaro wird vorgeworfen, vom Ausland aus eine Menschenmenge dazu aufgestachelt zu haben, Regierungsgebäude zu stürmen und zu verwüsten. Während in Brasilien jetzt strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn laufen, fordern auch führende US-Politiker seine Ausreise. Für den 67-Jährigen, der eigentlich länger in Florida bleiben wollte, stellt sich nun die Frage, wohin. Auch in Europa lehnen die meisten Länder seine Einreise ab. In Brasilien beginnt indes die Aufarbeitung der Unruhen vom Sonntag. Zehntausende Lula-Anhänger gingen auf die Straßen und forderten, Bolsonaro gehöre ins Gefängnis.

