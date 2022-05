Brasilien: Lula da Silva kandidiert als Präsident

"Alles, was wir getan haben und was das Volk erreicht hat, wird von der aktuellen Regierung zerstört", sagte der 76-Jährige am Samstag bei einer Kundgebung in Sao Paulo.

Lula regierte Brasilien von 2003 bis 2010. Mit Sozialprogrammen holte er Millionen Menschen aus bitterster Armut. Auch wirtschaftlich boomte Brasilien während seiner Amtszeit. Allerdings blühte unter seiner Präsidentschaft auch die Korruption.