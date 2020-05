"Brasilien hat kein Konzept, jeder macht irgendwas"

Zwei Monate nach dem ersten Corona-Todesfall spitzt sich die Lage in Brasilien immer weiter zu: Mittlerweile gibt es im größten Land Südamerikas mehr als 244.000 bestätigte Infektionen und mehr als 16.000 Todesfälle. Experten vermuten zudem eine hohe Dunkelziffer.

Erschwerend hinzu kommt, dass der rechte Präsident Jair Bolsonaro die Corona-Pandemie bis dato herunterspielt, wiederholt hat er von einer "kleinen Grippe" gesprochen. Er hört auch nicht auf seine engsten Mitarbeiter im Kabinett. Vor gut einem Monat musste – mitten in der Coronakrise – der beliebte Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta gehen. Er hatte Bolsonaro mehrfach widersprochen.

Gesundheitsminister trat ab

Nun hat auch Mandettas Nachfolger entnervt aufgegeben: Nelson Teich ist am vergangenen Wochenende wegen "Unvereinbarkeit" mit der Corona-Politik des Staatschefs zurückgetreten. Das Land steht also erneut ohne Gesundheitsminister da.

Bolsonaro ficht das nicht an: Der Präsident ließ sich am Sonntag (Ortszeit) unter Missachtung aller Vorgaben zum Schutz vor dem Coronavirus von hunderten Anhängern feiern. "Es ist sehr erfreulich, eine solche Demonstration der Unterstützung zu erleben, das stärkt uns", sagte Bolsonaro bei der Kundgebung vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Brasilia.

Bolsonaro wurde von mehreren Ministern begleitet und begrüßte die Demonstranten entgegen den Vorgaben zur sozialen Distanzierung aus der Nähe.

Der Staatschef hatte am Wochenende erneut die von den Gouverneuren verhängten Corona-Beschränkungen in Brasilien kritisiert. Er fordert die Lockerung der Maßnahmen, weil diese seiner Meinung nach die Wirtschaft unverhältnismäßig stark belasten.

Domingos Alves, ein Dozent der Medizinischen Fakultät Riberao Preto der Universität von Sao Paulo, kritisierte die Corona-Strategie seines Landes heftig: "Brasilien hat überhaupt kein Konzept, jeder macht einfach irgendwas", sagte der Sprecher der Initiative "COVID-19 Brasil" laut der "Deutschen Welle".

"Das ist eine Barbarei"

Gegenwind bekommt der Präsident auch aus den eigenen Reihen. Joao Doria, der Gouverneur von Sao Paulo, der Bolsonaro im Wahlkampf 2018 noch unterstützt hatte, sagte in einem Interview mit der britischen BBC: "Es ist schon erstaunlich, dass wir zwei Viren bekämpfen müssen: das Coronavirus und das Bolsonaro-Virus. Dies ist kein Moment für Politik, dies ist ein Moment, um Menschen zu schützen."

Besonders schlimm ist die Situation in der Amazonas-Metropole Manaus. Bürgermeister Arthur Virgilio Neto berichtete kürzlich von "vier bis fünf Mal mehr Bestattungen". Er sprach wörtlich von "einer Katastrophe, einer Barbarei".

