Brasilien: Angst vor Gewalt bei Lulas Amtsantritt

Lula da Silva wird am 1. Jänner als Präsident vereidigt.

Tags davor hatte die Polizei einen Sprengsatz kontrolliert gezündet und einen Verdächtigen verhaftet, den sie beschuldigte, Verbindungen zu einem Zeltlager in der Hauptstadt Brasilia zu haben.

Das seien "schwerwiegende Ereignisse", sagte Dino. "Es wird keine Amnestie für Terroristen, ihre Unterstützer und Finanziers geben", betonte er. Anhänger des noch amtierenden rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro kampieren seit Wochen vor Armeestützpunkten in Brasilien und fordern das Militär auf, den Sieg des rechtmäßig gewählten Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva zu kippen. Der 77 Jahre alte Linkspolitiker tritt sein Amt am 1. Jänner an.

Beschwerden abgewiesen

Bolsonaro, der seine Niederlage noch nicht eingestanden hat, verbreitet Lügen über Brasiliens Wahlsystem – und viele seiner Anhänger glauben ihm. Damit wandelt auf den Spuren seines Vorbilds Donald Trump. Der Leiter von Brasiliens Wahlbehörde wies im Dezember eine Beschwerde von Bolsonaros Verbündeten ab, die die Präsidentenwahl anfechten wollten.

