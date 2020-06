Brandenburg: Verfassungsschutz beobachtet die AfD

Dies teilte ein Sprecher des Landes-Innenministeriums in Potsdam am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit. Der komplette Landesverband sei damit offiziell ein "Verdachtsfall und ein Beobachtungsobjekt". Die Landesregierung werde die Öffentlichkeit um 12.15 Uhr in einer Pressekonferenz in Potsdam über die Hintergründe informieren. Mit der Entscheidung stehen dem Verfassungsschutz in Brandenburg weitreichende nachrichtendienstliche Mittel zur Verfügung, um Organe und Funktionsträger der AfD (Alternative für Deutschland) dort zu beobachten. Das Parlamentarische Kontrollgremium des Brandenburger Landtages wurde nach Regierungsangaben bereits am Freitag dazu informiert.

Kalbitz inzwischen aus Bundespartei ausgeschlossen

Der brandenburgische AfD-Landesverband wird maßgeblich von Andreas Kalbitz geprägt, der lange enge Kontakte ins rechtsextreme Lager pflegte. Die AfD-Bundesspitze hatte ihn kürzlich aus der Partei geworfen, da er eine frühere Mitgliedschaft in neonazistischen Kreisen beim Eintritt in die Partei verschwiegen hatte. Konkret handelt es sich um die angebliche Mitgliedschaft in der seit 2009 verbotenen "Heimattreuen Deutschen Jugend" (HDJ). Kalbitz bestreitet eine solche Mitgliedschaft.

Die AfD wurde 2013 gegründet. Inzwischen ist sie in allen deutschen Landesparlamenten und im Bundestag vertreten. Im Bundestag stellt sie die drittgrößte Fraktion.