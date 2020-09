Brand in Moria: Berlin will rasche Lösung für unbegleitete Kinder

Er gehe davon aus, "dass es jetzt eine schnelle Lösung gibt" – und zwar gemeinsam mit Frankreich und anderen europäischen Ländern. "Die Bereitschaft, solidarisch zu helfen, wächst", betonte Scholz. Kanzlerin Angela Merkel sagte am Abend, der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis habe sie in einem Telefonat gebeten, minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen.

Die niederländische Regierung, deren Chef Mark Rutte sich entsprechenden Initiativen bisher verweigert hatte, einigte sich auf die Aufnahme von 100 Menschen aus Moria.

Nach der Brandkatastrophe sind auf der Insel Lesbos noch Tausende Menschen ohne Unterkunft und Nahrung auf sich alleine gestellt. Verzweifelte Familien, oft mit kleinen Kindern, irrten nach einer zweiten Nacht im Freien über die Insel. "Man hat uns im Stich gelassen, ohne Essen, Wasser oder Arzneimittel", sagte Fatma aus Syrien, ihr zweijähriges Kind im Arm.

Athen: "Das Feuer wurde gelegt"

Die griechischen Behörden suchen hektisch nach Lösungen zur Unterbringung der Menschen. Gestern wurden 400 Minderjährige, die ohne Begleitung ihrer Eltern unterwegs sind, von der Insel Lesbos in die Hafenstadt Thessaloniki geflogen. Die Regierung in Athen hat allerdings einer schnellen Verlegung weiterer Flüchtlinge eine Absage erteilt und gezielte Brandstiftung als Auslöser der Katastrophe festgestellt. "Das Feuer wurde von Menschen gelegt, die Asyl beantragt haben – als Reaktion auf die wegen des Coronavirus verhängte Quarantäne in Moria", sagte Regierungssprecher Stelios Petsas.

Es handle sich um Menschen, die "ihr Gastland nicht respektieren". "Wir sagen es ihnen klipp und klar: Sie werden nicht wegen des Feuers die Insel verlassen. Das können sie vergessen", sagte Petsas.