Botschafter Scherba: "Diese Nacht wird ganz entscheidend"

"Diese Nacht wird ganz entscheidend sein", sagte Scherba am Donnerstagabend dem Sender "Puls 24" aus Kiew. "Erst vor einer Stunde flogen 18 große (russische) Transportflugzeuge in Richtung Flughafen", so Scherba. Er rechne damit, "dass in dieser Nacht viele Ukrainer ihr Leben geben werden, damit die ukrainische Freiheit weiterhin besteht".

Der frühere ukrainische Botschafter in Österreich zeigte sich optimistisch, dass die Hauptstadt selbst bei einem Fall des restlichen Landes gehalten werden kann. Auch Sarajevo habe sich gehalten, als schon ganz Bosnien im damaligen Bürgerkrieg gefallen war, so Scherba. Freilich "war damals nicht ganz Russland mit im Spiel", räumte er ein. "Jetzt haben wir den mächtigsten und hasserfülltesten Feind, den es überhaupt gibt. Ich glaube trotzdem an unsere Armee, dass sie es schaffen wird, die Ukraine zu verteidigen."

"Am Abend war die Stadt leer"

"Sollten sie unser Land okkupieren, werden wir weiterhin kämpfen", betonte Scherba. "Es ist jetzt frei sein oder nicht frei sein, da gibt es keinen Kompromiss." Scherba schilderte sichtlich bewegt die Lage in der ukrainischen Hauptstadt. In der Früh sei Kiew voller Leute gewesen, die mit Koffern die Stadt verlassen wollten. "Um zehn Uhr war die Stadt voll mit jungen Männern, die in den Krieg gingen, mit jungen Damen, die sie begleiteten, weinend", sagte der Diplomat mit tränenerstickter Stimme. "Am Abend war die Stadt leer."

Scharfe Kritik übte Scherba an jenen Politikern, die in der Vergangenheit mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kooperiert hätten. "Ich frage mich, was Frau Kneissl zurzeit denkt, wahrscheinlich wenig. Sie ist nicht eine Person, die sich Schmerz anderer zu Herzen nimmt", sagte er über die frühere Außenministerin Karin Kneissl, die Putin zu ihrer Hochzeit eingeladen hatte. Doch er stelle sich auch die Frage, wie "ein guter Mensch" wie Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) "auf einmal die Stimme Russlands" werden könne. Dass er seinen Posten im Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn quittiert habe, sei immerhin "sehr anständig".

"Situation sehr unübersichtlich"

Der Militärstratege Gerald Karner nannte die militärische Situation "noch sehr unübersichtlich". Das russische Vorgehen richte sich gegen die Streitkräfte. Deklariertes Ziel sei es, diese zu zerschlagen. Über den bei Kiew eingenommenen Flughafen könnten nun weitere Kräfte eingeflogen werden, sagte er "Puls 24".

Der Russland-Experte Gerhard Mangott zeigte sich indes überrascht, dass die russische Invasion ohne einen vorherigen Cyberangriff stattgefunden habe. "Ich habe mit so einem raschen großen Bodenangriff nicht gerechnet", sagte er "Servus TV". Mangott betonte, dass auch eine Mehrheit der Russen diesen Krieg gegen das "Brudervolk" Ukraine nicht wolle. Beginnende Proteste in russischen Großstädten wie Moskau und Jekaterinburg würden im Keim erstickt, doch wenn die westlichen Sanktionen Konsequenzen haben werden, könnte sich ein größerer Teil der Bevölkerung anschließen.

Putin sieht Mangott international auf lange Sicht als isoliert an. "Er wird ein Aussätziger sein und bleiben", sagte der Experte. Mangott bezeichnete es auch als "offene Frage", ob Putin sein politisches Ziel in der Ukraine erreichen könne. "Er will die politische und militärische Kapitulation der Ukraine." Er wolle die Souveränität des Landes beschneiden, es zu außenpolitischer Neutralität und der Anerkennung der Annexion der Krim zwingen.