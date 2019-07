Boris Johnson will Großbritannien zum "großartigsten Land der Erde" machen

"Meine Aufgabe ist es, das Vereinigte Königreich zum großartigsten Land der Erde zu machen", sagte der neue britische Premierminister Boris Johnson bei seiner ersten Rede als Regierungschef im Unterhaus in London. Im Jahr 2050 könne Großbritannien die florierendste Wirtschaft Europas und somit Zentrum eines neuen Netzwerks an Handelsabkommen sein, ist der 55-Jährige überzeugt.

In seiner Rede forderte Johnson erneut Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen mit der EU, dessen Bestimmungen er für "inakzeptabel" hält. Falls dies nicht geschehe, müsse Großbritannien am 31. Oktober ohne Deal die Union verlassen. Die Vorbereitungen auf einen ungeregelten EU-Austritt seines Landes hätten nunmehr "höchste Priorität", sagte Johnson.

Er und alle Minister seien verpflichtet, den Austritt Ende Oktober umzusetzen – "unter allen Umständen". Ansonsten komme es zu einem "katastrophalen Vertrauensverlust." Brüssel lehnt Nachverhandlungen ab. Unterhändler Michel Barnier wies Johnsons Forderungen umgehend als "inakzeptabel" zurück. Trotzdem zeigte sich dieser optimistisch, dass es Spielraum gebe: "Brüssel hat allen Anlass dazu, auf einen Kompromiss aus zu sein."

Zudem kündigte Johnson an, dass die britische Regierung "unter keinen Umständen" einen EU-Kommissar nominiere. Viele britische Vertreter seien "in Brüssel und Luxemburg in einem Treffen nach dem anderen gefangen, während sie besser neue Freihandelsabkommen sichern könnten", sagte der Regierungschef. Diese Leute wolle er befreien.

Hardliner an Schlüsselpositionen

Vor seiner Rede war das neue britische Kabinett zu seiner ersten Sitzung in London zusammengekommen. Johnson hatte bereits am Mittwochabend mehr als die Hälfte der insgesamt 33 Kabinettsmitglieder ausgetauscht.

Der Brexit-Hardliner setzte auf allen Schlüsselpositionen starke Befürworter des EU-Austritts und treue politische Weggefährten ein. Dazu zählen etwa Sajid Javid als Finanzminister, Dominic Raab als Außenminister, Michael Gove als "Kanzler des Herzogtums Lancaster" und de facto rechte Hand des Premiers sowie Priti Patel als Innenministerin. Jacob Rees-Mogg, der Mehrheitsführer (Fraktionschef) im Unterhaus und Minister für Parlamentsangelegenheiten wird, soll Boris Johnson den Rücken in der Fraktion freihalten. Die Schottische Nationalpartei (SNP) sprach umgehend von einem "Kabinett der Hölle".

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at