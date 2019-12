Und plötzlich ist ein ungeregelter EU-Austritt Großbritanniens per 31. Dezember 2020 wieder auf dem Tapet: Der britische Premierminister Boris Johnson will nach Angaben seines Büros eine etwaige Verlängerung der Brexit-Übergangsphase, in der sich im Verhältnis zwischen London und Brüssel nichts ändert, per Gesetz ausschließen.

Die neue Regierung werde eine entsprechende Klausel in das Brexit-Abkommen aufnehmen, damit es keine Handelsgespräche darüber hinaus mit der EU geben könne, verlautete es aus Downing Street 10. Damit ist ein harter Brexit plötzlich doch wieder möglich, denn Europa-Politiker sind äußerst skeptisch, dass die Zeit zwischen dem EU-Austritt (31. Jänner 2020) und dem Ende der Übergangsfrist (31. Dezember 2020) ausreicht, um ein (Handels-)Abkommen zwischen London und Brüssel auszuhandeln.

Nach dem EU-Austritt, den Johnson für 31. Jänner anpeilt, beginnt die Übergangsphase. Währenddessen ist das Vereinigte Königreich zwar nicht mehr offiziell EU-Mitglied, wendet aber deren Regeln an – und zwar bis die Details der künftigen Beziehungen geklärt sind.

Dabei wird es unter anderem um alle Regulierungen der Wirtschaft gehen, etwa den Umgang mit Finanzdienstleistungen, Zöllen, Staatshilfen für Unternehmen sowie Fischerei-Rechten.

Unrealistisch kurze Frist

Die Frist Ende 2020 wurde bereits in dem von Johnsons Vorgängerin Theresa May ausverhandelten Austrittsabkommen festgelegt. Weil sich der Brexit nun aber um fast ein Jahr verzögert, gilt das Datum als zunehmend unrealistisch. Aber das Abkommen sieht grundsätzlich die Möglichkeit einer Verlängerung der Übergangsphase bis Ende 2022 vor, wenn die britische Regierung bis spätestens Juli 2021 einen entsprechenden Wunsch äußert.

Dem will Johnson nun einen Riegel vorschieben. "Wir werden sicherstellen, dass wir rechtzeitig diesen Deal hinbekommen", sagte Michael Gove, Johnsons rechte Hand im Kabinett, gestern der BBC. Dem widerspricht David McAllister, der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im Europaparlament: "Ein umfassendes Abkommen mit sehr vielen Details wird man in dieser kurzen Zeit nicht verhandeln können." Auch EU-Unterhändler Michel Barnier hatte bereits gewarnt, dass elf Monate nicht genug seien für ein umfassendes Abkommen.

Sollten sich beide Seiten nicht verständigen können und es tatsächlich keine Verlängerung der Übergangsphase geben, würde Großbritannien für europäische Staaten wie ein gewöhnlicher Partner der Welthandelsorganisation WTO behandelt. Das würde für Unternehmen neue Hürden und höhere Kosten mit sich bringen.

Parlament konstituierte sich

Das Unterhaus ist gestern erstmals nach Johnsons überwältigendem Wahlsieg zusammengetreten. Zu Beginn wurde Lindsay Hoyle, der bisherige "Speaker of the House of Commons", einstimmig wiedergewählt. Er hatte erst im November die Nachfolge von John Bercow angetreten.

Johnson sagte, das neu gewählte Parlament sei "eine riesige Verbesserung" gegenüber der vorherigen Besetzung. "Es wird den Brexit durchziehen."