Boris Johnson schwört Briten auf harte Verhandlungen mit der EU ein

Am zweiten Tag nach dem britischen Austritt aus der EU geht die britische Regierung wieder in den Kampfmodus über und stellt harte Forderungen für die im März beginnenden Verhandlungen mit Brüssel.

Man sei an einem historischen Punkt angelangt, wo Großbritannien wieder zum Champion des globalen Freihandels werden könne, sagte der britische Premierminister Boris Johnson gestern in seiner Rede vor Geschäftsleuten und Botschaftern in London. Großbritannien werde florieren, auch wenn es kein bevorzugtes Handelsabkommen mit der EU gebe, gab sich Johnson optimistisch.

"Nicht EU-Regeln unterwerfen"

Dabei stellte er einmal mehr klar: "Wir wollen einen umfassenden Freihandelsvertrag ähnlich zu jenem mit Kanada", sagte Johnson. Großbritannien werde sich bei den anstehenden Gesprächen mit Brüssel aber auf keinen Fall vertraglich auf die Einhaltung von EU-Standards bei Umweltschutz, Arbeitnehmerrechten und staatlichen Wirtschaftshilfen festlegen lassen.

Es gebe für Großbritannien genauso wenig Grund, wegen eines Freihandelsabkommens die Regeln der EU in Kauf zu nehmen, wie andersherum, so Johnson. "Großbritannien wird die höchsten Standards in diesen Bereichen beibehalten, besser in vielerlei Hinsicht als jene der EU – ohne den Zwang eines Vertrags, und es ist elementar, das jetzt zu betonen", sagte der britische Premier. Das Wort Brexit vermied er während der Rede vollständig.

Auch die unmissverständliche Drohung mit einem harten Brexit umschrieb der britische Regierungschef: Falls bei den Verhandlungen ein umfassendes Freihandelsabkommen wie zum Beispiel mit Kanada nicht erreichbar sei, wolle seine Regierung ein beschränkteres Abkommen abschließen, wie es Australien habe, sagte er. Notfalls sollen die Beziehungen zur EU nach dem Ende der Übergangsphase auch ohne Abkommen ausgestaltet werden.

Australien als Vorbild

Die EU hat mit Australien bisher nur ein Rahmenabkommen, das unter anderem technische Hürden beim Handel und Regelungen zum Flugverkehr betrifft. Im Großen und Ganzen findet der Handel zwischen Europa und Australien auf Grundlage der Welthandelsorganisation WTO statt. Auf Großbritannien übertragen wäre das dann der gefürchtete No-Deal, mit kaum absehbaren Folgen vor allem für die britische Wirtschaft.

