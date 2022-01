Boris Johnson kämpft um sein politisches Überleben

Die magische Zahl ist 54. So viele Briefe braucht es, um ein Misstrauensvotum gegen Boris Johnson auszulösen, der wegen "Partygate", also unerlaubter Lockdown-Partys in der Downing Street, unter immer größeren Druck gerät. Wenn 15 Prozent der Regierungsfraktion, das sind 54 Abgeordnete der Konservativen, dem britischen Premier in einem Schreiben an Sir Graham Brady ihr Vertrauen entziehen, dann muss der Vorsitzende des Hinterbänklerausschusses ein Votum ansetzen. Noch sind nicht genügend Briefe eingegangen, aber es werden täglich mehr. Damit wird die Situation für Johnson immer kritischer. Sein politisches Schicksal steht auf der Kippe. Umso wichtiger wurde sein Auftritt bei der wöchentlichen Fragestunde des Premiers am Mittwoch im Unterhaus.

Es begann schlecht für ihn. Das Haus war brechend voll, die Atmosphäre schien elektrisch aufgeladen. Noch bevor Johnson erschien, brach auf den Labour-Bänken großer Jubel aus: Der konservative Abgeordnete Christian Wakeford hatte seinen Parteivorsitzenden Johnson zuvor brieflich zum Rücktritt aufgefordert. Jetzt, kurz vor Beginn der Fragestunde und dramaturgisch geschickt, wechselte Wakeford seinen Sitzplatz und lief zur Labour-Opposition über.

Die Liberaldemokratin Wendy Chamberlain durfte die erste Frage stellen: "Stimmt der Premierminister zu, dass es jetzt für ihn Zeit ist, zurückzutreten?" Johnson gab sich kämpferisch. Die Anschuldigungen, die ihm wegen unerlaubter Partys in der Regierungszentrale gemacht würden, so der Premier, würden zurzeit von der ranghohen Beamtin Sue Gray untersucht. Man solle ihren Bericht abwarten. Die gleiche Argumentation wendete Johnson an, als ihn Oppositionsführer und Labour-Chef Keir Starmer mit sechs erlaubten Fragen löcherte und ihn immer wieder zum Rücktritt aufforderte.

Johnsons hartnäckige, um nicht zu sagen dickschädelige, dabei lautstark vorgetragene Offensivverteidigung kam bei vielen Fraktionskollegen an, die ihn ein ums andere Mal mit "Cheers!"-Rufen anfeuerten. Doch wie gefährdet seine Position ist, wurde deutlich, als David Davis, Ex-Brexit-Minister und ein Parteigrande der Konservativen, aufstand und Johnson wegen Partygate scharf kritisierte. Ein Premier sei verantwortlich für seine Aktionen, sagte Davis, und schloss: "Im Namen Gottes: Geh!"

Aus für Corona-Restriktionen

Johnson wird dies sicher nicht aus freien Stücken tun. Er warb bei seiner Fraktion um Rückhalt, indem er die Erfolge seiner Regierung anpries ("schnellstwachsende Volkswirtschaft der G7", "schnellstes Impfprogramm in Europa"), und machte gute Stimmung bei seinen Kollegen, als er in einem sich an die Fragestunde anschließenden Statement verkündete, dass England demnächst die Corona-Pandemie hinter sich habe. Ab 26. Jänner sollen demnach alle bisherigen Restriktionen wie Maskenpflicht oder die Weisung, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten, wegfallen.

Ob das reichen wird, die anschwellende Revolte in den eigenen Reihen zu stoppen, bleibt abzuwarten. Johnson muss hoffen, dass bei Sir Graham Brady noch keine 54 Briefe eingetroffen sind.